Juventus, Sarri via: i bianconeri pensano ad un super-tecnico

La Juventus potrebbe ripartire senza Maurizio Sarri. Nonostante la vittoria ad un passo dello scudetto, l’allenatore toscano non ha convinto molto in bianconero.

Guardiola al posto di Sarri?

La Juve, ancora una volta, potrebbe provare a portare in Italia Pep Guardiola. Secondo quanto riportato da Rai Sport, infatti, i bianconeri non avrebbero mai abbandonato l’idea di arrivare al tecnico spagnolo.

Con il futuro di Maurizo Sarri incerto più che mai, i bianconeri tornato a caccia di un allenatore vincente.

La panchina del tecnico toscano, a prescindere dall’eventuale vittoria del nono scudetto consecutivo, continua ad essere in bilico.

Il futuro di Guardiola oltre il 2021 resta ancora incerto, per questo motivo la situazione relativa alla panchina della Juventus va comunque seguita. Il crocevia resta il cammino in Champions e il rapporto con Ronaldo nello spogliatoio.

Per questo motivo il rapporto con Sarri potrebbe interrompersi anticipatamente. Magari non a settembre, ma di sicuro nel 2021 si riaccenderà nuovamente la telenovela relativa al tecnico spagnolo, già fortemente accostato alla panchina bianconera lo scorso anno.

Juventus, Guaridola è un pallino dei bianconeri

Il nome dell’ex allenatore del Barcellona, infatti, non è nuovo a Torino. I risultati di questo finale di stagione daranno parecchie risposte in tale senso: la situazione dunque è da seguire e da tenere in grande considerazione. Se il cammino in Champions League fosse deludente, allora i bianconeri potrebbero anche pensare di provare ad anticipare i tempi.