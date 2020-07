Genoa, Zarbano: “Nicola ha fatto un ottimo lavoro”

Genoa, l’intervista di Zarbano a Sky Sport

Alessandro Zarbano, ad del Genoa, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport prima della gara contro il Torino.

Le parole di Zarbano

“Pensiamo ad una gara per volta, ora pensiamo alla partita di oggi e poi penseremo alle prossime. Cosa serve? Serve lavoro e dedizione e bisogna crederci come ci stiamo credendo.

Non so cosa possiamo avere più del Torino, noi siamo compatti e spero di vedere la squadra così in campo. Spero di vedere una squadra che crede in quello che fa e nell’obiettivo che vogliamo raggiungere.

Quello che a me piace è la voglia di aiutarsi della squadra in allenamento e non solo, vedo i concetti del mister in campo. Per alleviare la pressione bisogna trovare il giusto mix per non creare la pressione e non esplodere. Serve la concentrazione giusta il giorno della gara, e quando ci si allena allentiamo un po’.

Formazione di valore? Io guardo il lato positivo e quello che abbiamo fatto con Nicola, sono positivo e guardo a questo. Sicuramente Nicola ha ereditato una situazione difficile e ne è venuto fuori, dobbiamo continuare su questa strada”.