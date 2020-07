Calciomercato Roma, Zaniolo può partire: il motivo

La Roma pensa al calciomercato, e lo fa soprattutto in ottica innesti. E’ chiaro di come la squadra giallorossa sia volenterosa di rinforzarsi, ma è altrettanto vero che potrebbero esserci delle cessioni. Ci sono infatti delle situazioni da risolvere, e alcuni dubbi che nelle ultime settimane sono ritornati a galla.

Ultime Roma: dubbi su Zaniolo, a fine stagione si valuterà

Non è stata di certo un’annata facile per la Roma, e soprattutto per Zaniolo, partito benissimo in stagione, ma purtroppo coinvolto in un infortunio molto pesante al legamento crociato. Il talento giallorosso è riuscito a tornare (anche al gol contro il Brescia) in questo rush finale, ma non in maniera ottimale. Dal punto di vista fisico è chiaro che sia ancora da recuperare, ma anche mentalmente il giovane ragazzo di Massa non è apparso molto lucido. Battibecco ieri sera con il compagno Mancini, e un Fonseca che lo ha punzecchiato nel dopo partita. La Roma vuole e deve rimetterlo in riga, ed entro fine stagione verranno fatte delle valutazioni sul suo futuro. Questo quanto riportato da cm.com.

Futuro Zaniolo: Juventus e Inter in agguato

Zaniolo è un patrimonio per la Roma, ma il suo recente comportamento non è stato molto apprezzato da Fonseca. Intanto sul mercato continuano ad esserci Juventus e Inter, attualmente molto interessate al talento giallorosso.

LEGGI ANCHE: Roma-Verona, Fonseca: “Zaniolo ha fatto male, così non va assolutamente bene”