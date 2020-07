Calciomercato Roma, il giallorosso non vuole che sia esercitata la clausola

Il centrocampista giallorosso non vuole che la sua clausola sia esercitata. Alla fine del campionato si lavora al rinnovo con la società.

Pellegrini-Roma, si va verso il rinnovo?

Lorenzo Pellegrini-Roma ancora insieme? Non si sa. Sta di certo che nelle prossime settimane ci saranno nuovi incontri con la dirigenza per discutere del suo contratto. Non è da escludere una sua cessione oppure il rinnovo. Nel suo contratto attuale c’è la clausola di 30 milioni di euro con la quale potrebbe liberarsi. I club interessati alle prestazioni del calciatore di certo non mancano: Paris Saint Germain e Juventus su tutte. Farebbero carte false per aggiudicarselo, ma proprio il calciatore non vuole che la sua clausola venga esercitata.

Adesso Pellegrini è concentrato sul finale di stagione della propria squadra. La Champions League è oramai un sogno lontano, visto che l’Inter ha una partita in meno e 9 punti di vantaggio sui ragazzi di Paulo Fonseca. I giallorossi dovranno consolidare il quinto posto.

Il desiderio del calciatore è quello di rimanere a Roma

Nato a Roma, tifoso della Roma e vice-capitano della sua squadra. Sperando di diventarne, un giorno, capitano. E’ questo il desiderio di Lorenzo Pellegrini. Tra qualche settimana la società deciderà sul futuro del calciatore che non ha mai nascosto il suo desiderio di continuare il progetto con la squadra della sua città.