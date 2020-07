Il calciomercato della Roma potrebbe ben presto cambiare rotta e lo farà non appena sarà definito l’assetto societario, ad oggi ancora in acque molto agitate: il club potrebbe essere prelevato da Fahad Al-Baker.

Calciomercato Roma, passaggio ad Al-Baker? La situazione

James Pallotta ha intenzione di lasciare il club in mani sicure, che possano anche risanare i debiti derivati dalla gestione americana. La trattativa con il Gruppo Friedkin è definitivamente tramontata nel corso della pandemia e non sembrano esserci grandi margini di ripresa, ad oggi. Ma da un po’ di tempo si è fatto vivo l’interesse di Fahad Al-Baker, uomo d’affari kuwaitiano. Nei giorni scorsi a HDA Tv aveva annunciato la definizione dell’affare per un club italiano.

Le parole di Al-Baker

Ora, però, ha fatto qualche passo indietro, attraverso il proprio account Twitter. Ha ribadito di essere interessato ad un club italiano ma di non poter dire altro per un regolamento molto restrittivo.

“La notizia che un’offerta fatta per la Roma è stata accettata non è vera. Questo mi ha messo in una posizione imbarazzante. Non sono in fase di negoziazione con nessun club italiano al momento. Ho chiesto a tutte le persone di essere precise su ciò che riportano su di me sui media perché non sopporterò false informazioni diffuse sui media o sui social. Ho presentato un interesse per un club italiano. Secondo le regole, non sono autorizzato a fare nomi finché non abbiamo concluso l’affare“.

Potrebbero interessarti anche

Mercato Inter, c’è l’offerta ufficiale per l’attaccante: parte la trattativa

Calciomercato Juventus, Jorginho si complica: ecco l’alternativa

Mercato Milan, addio imminente: le ultimissime

ESCLUSIVA – Azerbaijan, Bellucci: “Sogniamo Qatar 2022, importante la crescita”