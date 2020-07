Calciomercato Napoli, parte il countdown per le visite mediche

Gli azzurri sono pronti al grande colpo: tra fughe in avanti e smentite da parte di Giuntoli, secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, ormai ci siamo per il consueto appuntamento a Villa Stuart.

Il Napoli sta per concludere l’affare Osimhen

Una telenovela, in pieno stile calciomercato italiano, ma oggi potrebbe essere il giorno buono per l’annuncio. C’era stato anche il colpo di scena in gradi di far saltare tutto: all’improvviso, l’agente ha deciso di cambiare procuratore. Il fatto ha determinato una serie di lungaggini e rallentamenti con le carte, la rimodulazione del contratto, la ri-traduzione dello stesso. Eppure, soprattutto il Lille, c’è una certa fretta. I francese devono incassare almeno 50 milioni entro oggi per poter iscriversi alla prossima Ligue 1. E quindi, si attende soltanto l’ufficialità. A tal proposito quindi, già oggi potrebbero arrivare le visite mediche per l’attaccante nigeriano nella consueta cornice di Villa Stuart, clinica dove solitamente il Napoli fa svolgere le visite ai propri (futuri) tesserati.

Napoli-Osimhen, i dettagli

Per certi versi, resta un’anomalia che giunti ad un punto così avanzato della trattativa, la forbice tra le cifre sia ancora così ampia. Si va infatti da una valutazione di 50 milioni ad un’altra di 80 milioni (50 più Ounas) per il calciatore: Napoli e Lille hanno un ottimo rapporto, non è da escludere che quest’occasione sia anche un modo per ordinare i bilanci. Per quanto riguarda il contratto del calciatore, si parla di un quinquennale a 4 milioni di euro all’anno, bonus compresi.