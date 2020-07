Calciomercato Milan, cessione in vista per il centrocampista

L’agente del calciatore ha annunciato che c’è un’offerta proveniente dalla Russia per il suo assistito. I due club ne stanno parlando.

Milan, ag. Laxalt: “Possibile un trasferimento al Lokomotiv“

Diego Laxalt può lasciare (nuovamente) il Milan. Ritornato a Milano a gennaio di quest’anno dopo il prestito al Torino, il laterale uruguaiano può andarsene definitivamente dalla società rossonera. A confermarlo è l’agente del calciatore, Ariel Krasouski, che ha rilasciato una lunga intervista: “Ieri abbiamo parlato per la prima volta con il Milan: abbiamo discusso delle condizioni del club sul trasferimento del mio assistito. Se la Lokomotiv Mosca ed il Milan riusciranno a trovare un accordo, per il giocatore non ci sarebbe alcun problema nel trasferirsi in Russia. Positività nella trattativa? Io sono sempre ottimista“.

Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori incontri tra i dirigenti dei due club. Si parla di una cessione definitiva, costo dell’operazione: 10 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, si pensa alla cessione definitiva del terzino

Contro il Bologna ritorna Saelemaekers. Conti diffidato

Intanto proseguono gli allenamenti a Milanello. Sabato sera il Milan affronterà il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic. Buone notizie per Stefano Pioli che non deve fare i conti con gli squalificati. Dopo l’espulsione contro il Napoli tornerà Alexis Saelemaekers, da pochi giorni riscattato dai rossoneri dal’Anderlecht. Attezione ad Andrea Conti: il laterale destro contro il Parma ha rimediato il suo ottavo cartellino giallo della stagione ed è tra i diffidati, rischierebbe di saltare il match contro il Sassuolo.