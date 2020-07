Calciomercato Milan, si pensa alla cessione definitiva del terzino

Può fare ritorno in Germania dove ha giocato per tanti anni. La società rossonera vuole liberarsene a tutti i costi. Ecco dove può andare.

Ricardo Rodriguez-Milan, è davvero finita

E’ stato uno dei primi acquisti della gestione Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone nel 2017 del nuovo Milan. In tre anni in rossonero ha spesso deluso le aspettative. Stiamo parlando di Ricardo Rodriguez, terzino sinistro della nazionale svizzera. L’ex Zurigo non ha mai lasciato il segno con la maglia dei ‘diavoli‘, per questo il club sta pensando ad una cessione definitiva del suo cartellino, in modo tale da ricavare qualcosa.

Nel mercato di gennaio è approdato in Olanda con la maglia del Psv, ma anche lì non ha lasciato buoni ricordi. Non è stato riscattato dagli olandesi, quindi fa rientro alla base. Dopo essere stato messo fuori rosa il difensore è in cerca di una nuova sistemazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, dall’addio alla gloria: cambia il futuro

Ritorno in Bundesliga per Rodriguez?

Nel mercato di riparazione era stato accostato al Napoli del suo ex allenatore, Gennaro Gattuso, ma in quel caso non se ne fece più nulla. Per Rodriguez le proposte non mancano: si pensa ad un ritorno in Bundesliga, visto che il Milan lo prelevò dal Wolfsburg per 15 milioni di euro, più tre di bonus. Secondo il quotidiano tedesco ‘Bild‘ sarebbero tre le squadre interessate: Herta Berlino, Eintracht Francoforte e Hoffenheim.