Calciomercato Juventus, Sarri rischia grosso: oggi riunione d’urgenza

La Juventus prosegue il suo cammino in campionato, e lo fa rischiando molto grosso. I bianconeri riescono a pareggiare contro il Sassuolo e si lanciano a +7 sull’Atalanta, ma non convincono neanche un pò. Il primo indiziato resta Maurizio Sarri, in una posizione ora più che mai scomoda per il suo futuro.

Ultime Juventus: esonero Sarri? Agnelli valuta

Tanti dubbi e tante valutazioni in casa Juventus, dove il clima non sembra per niente disteso. Il pareggio di Reggio Emilia, seppur buono per la classifica e in ottica Scudetto, ha riaffiorato nuovamente le domande riposte su Sarri, il quale secondo alcuni non sarebbe pronto per i bianconeri. Ennesimo blackout ed ennesimo rischio esonero per il toscano, il quale non può più sbagliare. La prossima sfida contro la Lazio rischia di essere decisiva, e intanto il presidente Agnelli comincia a fare le sue valutazioni: stando a quanto riportato da cm.it, già nella serata di ieri ci sarebbero stati dei contatti telefonici, e i vari temi potrebbero essere approfonditi oggi in una riunione d’urgenza alla Continassa.

Juventus: pronto un traghettatore?

Sarri e l’esonero non sono poi così lontani, e la Juventus comincia a pararsi le spalle in tal caso. Potrebbe esserci il bisogno di un traghettatore in caso di mancato risultato contro la Lazio, e pare che in tal senso sia pronto Zauli (tecnico della Primavera), con un’ipotesi suggestiva che è quella di Buffon.

