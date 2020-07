Calciomercato Juventus, Sarri nei guai: vertice con Agnelli

La Juventus resta al primo posto e mantiene salda la situazione nonostante il pareggio con il Sassuolo accaduto nella giornata di ieri. Ennesima prestazione però deludente dei bianconeri che dopo il vantaggio di 0-2, come a Milano, si sono fatti rimontare. Questa volta non è finita 4-2 come a San Siro, ma 3-3. Maurizio Sarri ora rischia seriamente e finisce nei guai, si parla di un vertice con il presidente Agnelli.

Male la Juventus, la colpa ricade su Sarri

La Juventus e il presidente Agnelli si aspettavano molto di più da Maurizio Sarri sicuramente. Supercoppa italiana persa con la Lazio, Coppa Italia persa in finale con il Napoli, ottavi di Champions League ancora da decidere ma con l’andata dove è arrivata la sconfitta per 1-0 a favore del Lione e un campionato difficile dove i bianconeri sono in testa, ma solo grazie ai continui passi falsi di Inter e Lazio post Covid. Ora sul banco degli imputati c’è il tecnico.

Juventus, Sarri nei guai: vertice con Agnelli per il futuro

Come riportato da Sportmediaset, dopo il deludente pareggio contro il Sassuolo, la società ha deciso di fare un vertice. Agnelli ha convocato Paratici e Nedved. In casa Juve si parla del futuro e di Maurizio Sarri, che ora rischia l’esonero. La panchina del tecnico resta traballante dopo i continui risultati poco positivi, ma soprattutto le prestazioni che non fanno sorridere il presidente bianconero. Milan, Atalanta e Sassuolo gare bocciate con la Juve a tratti dominata. Spunta la clamorosa idea Pirlo, resta viva la pista Pochettino.