Calciomercato Juventus, Sancho ha deciso: beffata anche l’Inter

La Juventus ha messo gli occhi su Jadon Sancho. L’attaccante inglese del Borussia Dortmund lascerà la Bundesliga quasi sicuramente a fine stagione. Il calciatore classe 2000 ha voglia di andare già altrove. Ennesima stagione da urlo la sua nonostante la giovane età. Sul calciatore ci sono anche Juventus e Inter.

Juventus, tutte le big su Sancho

Jadon Sancho vuole cambiare aria e su di lui c’è il forte interesse di più club. Oltre la Juventus e l’Inter, infatti, ci sono anche Manchester United, Liverpool e il Real Madrid. Tra le varie big però il calciatore ha dato la propria disponibilità a trattare con un club in particolare. Scelto il campionato e la sua prossima squadra in caso di addio. Il calciatore ha una clausola rescissoria di 140 milioni, ma con un contratto in scadenza nel 2022 potrebbe andare via anche per molto meno.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Sarri con un futuro in bilico

Juventus, Sancho ha deciso: beffata anche l’Inter

Come riportato dal noto quotidiano tedesco Bild, l’attaccante del Borussia Dortmund vuole andare al Manchester United. E’ il club inglese scelto come sua prossima destinazione. Il calciatore però aspetta di capire se i Red Devils riescano a qualificarsi per la prossima edizione di Champions League. Ad oggi si giocano il posto Manchester, Leicester e Chelsea, ma solo due potranno andarci e sono tutte e tre in 1 punto.