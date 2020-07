Calciomercato Juventus, cambia il futuro di Pogba

La Juventus rincorre diversi obiettivi, e tra questi continua ad esserci Paul Pogba. Il centrocampista francese ha trascorso un periodo piuttosto complicato, e tra problema fisici e distrazioni mentali, sembrava aver smarrito la strada del suo futuro. Ora però può essere arrivata la svolta.

Mercato Juventus: Pogba-United, vicino il rinnovo

Paul Pogba si sa, è un obiettivo ormai datato per la Juventus, ancora innamorata di quel giocatore che sotto la guida di Conte si prese tutta la scena per sè. Il Polpo ha lasciato indubbiamente un ricordo indelebile a Torino, e riportarlo alla Continassa sarebbe un vero e proprio sogno. Sogno che però sembra destinato a restare tale: stando a quanto riportato da Sport Mediaset infatti, pare che Pogba sia ormai vicino al rinnovo con il Manchester United. Nonostante qualche mese fa si vociferasse di una voglia sfrenata del giocatore di cambiare aria, adesso lo scenario appare cambiato totalmente, con un prolungamento di 5 anni che sembra poter prendere il largo.

Ultime Juventus: sfumato il sogno Pogba?

Tanto corteggiamento, diversi tentativi, e forse una grandissima beffa finale. Pogba difficilmente tornerà a Torino, e non andrà neanche al Real Madrid: il suo futuro a Manchester è già scritto, o almeno così si dice in giro. La Juventus non mollerà la presa adesso, ci proverà ancora, sapendo però che c’è un ostacolo in più da superare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Juventus, c’è il piano B a Jorginho: i dettagli