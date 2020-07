Calciomercato Inter, due cessioni e un ricavato di 120 milioni

Un mercato sempre più infuocato ed interessante in Serie A, dove le principali squadre stanno continuando a portare avanti diverse operazioni. Ne sa qualcosa l’Inter, intenta a sbrogliare diverse matasse sia in entrata che in uscita. Il sogno di Conte è Kantè, ma per portarlo a Milano servono cessioni.

Mercato Inter: Skriniar e Brozovic per finanziare il colpo Kantè

L’Inter proverà in tutti i modi a prendere Kantè, ma è ovvio che la valutazione del francese sia molto alta. Il centrocampista è uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, e se i nerazzurri vorranno riuscire a prenderlo, ecco che serviranno tanti soldi. Molto probabile infatti che ci saranno delle cessioni, e in tal senso è altrettanto possibile che sia qualche big a partire. Si parla infatti di due gioielli: Skriniar e Brozovic, con il croato che potrebbe essere inserito direttamente nella trattativa con il Chelsea. I due costano tanto, e porterebbero nelle casse nerazzurre un tesoretto da ben 120 milioni di euro. A riportare la notizia è Tuttosport.

Ultime Inter: Skriniar a Manchester, Brozovic a Londra?

Skriniar e Brozovic potrebbero lasciare Milano nella prossima sessione di mercato, e ad oggi ci sarebbero già diverse ipotesi. Il centrale slovacco piace tantissimo sia a Manchester City che Manchester United, mentre per Brozovic si aprirebbe la strada di Londra, con i Blues che lo reputano un buon profilo.

