Calciomercato Inter, offerti più di 30 milioni per il top player

A ‘Radio Punto Nuovo‘, il capo scouting dell’Udinese ha parlato di un’offerta arrivata dall’Inter per uno dei gioielli friulani. Proposta respinta.

Carnevale annuncia: “Rifiutati 33 milioni per De Paul“

Rodrigo De Paul, oramai da qualche anno, è sempre al centro del calciomercato. Mezza Serie A è sulle sue tracce, ma non mancano gli estimatori all’estero, specialmente in Premier League. Il trequartista argentino è appetito dall‘Inter che da qualche anno sta provando in tutti i modi di portarlo a Milano. L‘Udinese però continua a respingere qualsiasi tipo di offerta riceve. L’ultima proprio dai neroazzurri. A confermarlo è stato lo stesso capo osservatore dei bianconeri, Andrea Carnevale (ex calciatore del Napoli). Ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo‘ ha dichiarato: “Più di un anno fa abbiamo ricevuto un’offerta di quasi 33 milioni di euro per De Paul.

Noi della dirigenza abbiamo pensato che farlo rimanere un altro anno qui sarebbe stata la cosa più giusta per il calciatore. E’ inutile dire che è un calciatore appetibile. Anche il Napoli ha chiesto informazioni su di lui e lo ha seguito per molto tempo. Stiamo parlando di un fuoriclasse“:

Ancora Carnevale su De Paul: “E’ pronto per il grande salto“

“Penso che per Rodrigo sia arrivato il momento per ambire ad una grande squadra, non so ancora quando però. Può giocare in tutti i ruoli, è un giocatore universale, tecnicamente molto bravo“.