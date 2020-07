Dopo aver ricevuto l’ok da parte del club di Premier League per il prolungamento del prestito fino al termine della stagione, si lavora anche per averlo anche in seguito…

Sanchez-Inter anche in Europa: si lavora con il Manchester United

Alexis Sanchez disputerà le partite di campionato con l’Inter fino al termine della Serie A. Non è una novità visto che è una notizia di almeno quindici giorni fa (stesso discorso che vale per Victor Moses in prestito dal Chelsea). La dirigenza neroazzurra sta lavorando con il Manchester United (proprietario del cartellino) per il prolungamento del prestito anche dopo la fine della stagione, ovvero per le partite di Europa Laegue che gli uomini di Antonio Conte dovranno affrontare (si spera). Piero Ausilio e Beppe Marotta sono già al lavoro.

Contro il Getafe si giocherà in gara secca in Germania. L’ultima idea della società di Zhang è quelli di allungare il prestito con inserimento di una penale da pagare in caso di finale contro i ‘Red devils‘.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, offerti più di 30 milioni per il top player

E’ più che un’idea: il punto della situazione

Nel tabellone di Europa League l’Inter si trova dall’altro lato. Potranno sfidare gli uomini di Solskjaer sono all’ultimo atto. Per avere Sanchez qualche giorno in più sarebbero disposti a pagare tanto. L’idea è quella di acquistarlo a titolo definitivo, ma al momento è un’opzione difficile.