Calciomercato Inter, arriva la prima offerta: parte la trattativa per l’attaccante

Dopo vari ammiccamenti, arriva il momento di fare sul serio: Beppe Marotta ha alzato il telefono per la prima volta, ha composto il prefisso +44, e ha imbastito l’affare per la seconda punta.

Inter, assalto al riscatto di Sanchez

Innanzitutto si aspettavano i segnali da Sanchez. Prima di pensare di acquistarlo, la dirigenza voleva essere sicura che el Niño fosse ancora una Maravilla. E dopo mesi difficili a causa dell’infortunio, negli ultimi incontri l’ha dimostrato ampiamente. Così, come riferisce la Gazzetta dello Sport, è arrivato il primo colpo battuto in direzione Manchester: lo United detiene ancora il suo cartellino, e non sarà facile accaparrarselo.

IN AGGIORNAMENTO