Calciomercato Inter, pronta la contromossa per un gioiello

Il calciomercato dell’Inter continua ad andare avanti, e lo fa con grande intensità. Marotta e dirigenza sono a lavoro sia per quanto riguarda affari in entrata che in uscita, e in questi ultimi giorni grande attenzione è suscitata ovviamente dalla situazione Lautaro Martinez. Sul futuro del Toro ci sono ancora tantissimi dubbi.

Ultime Inter: nerazzurri a lavoro per rinnovare Lautaro

Si sa, Lautaro Martinez piace tantissimo al Barcellona, e su questo non ci sono più dubbi. La buona notizia però è che il club blaugrana sembra aver allentato la presa e di molto. Il 7 luglio era l’ultima data possibile per esercitare la clausola dell’argentino, il quale resta ancora molto dubbioso sul suo futuro. Ora i nerazzurri possono approfittare della situazione per tentare una vera e propria contromossa: stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, pare che Marotta stia proseguendo i dialoghi per un rinnovo di contratto. Ovviamente a cifre più basse rispetto a quelle promesse dal Barca.

Rinnovo Lautaro? La proposta dell’Inter

L’Inter proverà in tutti i modi a blindare Lautaro, il quale sa bene di essere ancora un obiettivo del Barcellona. Marotta continua con il basso profilo, e con discrezione tenterà una permanenza per l’argentino. La proposta non andrebbe oltre i 5 milioni netti a stagione, cifre comunque piuttosto importanti.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Inter, arriva la prima offerta: parte la trattativa per l’attaccante