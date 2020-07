Calciomercato Inter, per Lautaro una nuova pretendente

L’Inter continua il suo mercato, e nel corso di queste ultime settimane la società nerazzurra sta cercando in tutti i modi di sbrogliare la situazione Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è continuamente sondato dal Barcellona, il quale però sembra aver allentato la presa iniziale. Ora per il Toro si sta lentamente aprendo un altro scenario importante.

Ultime Inter: anche il City su Lautaro

Il futuro di Lautaro Martinez sembra essere davvero molto incerto, e l’Inter vorrebbe al più presto chiarire tutta la situazione. Cosa non facile, vista soprattutto la venuta di un’altra pretendente per l’attaccante: il Manchester City. La squadra inglese, dopo l’ottima notizia dal TAS, sa bene di poter investire per un dopo Aguero, puntando proprio il Toro. I nerazzurri chiedono circa 90-100 milioni di euro, cifre molto alte, ma che non spaventano più di tanto la superpotenza di Manchester. Questa la notizia riportata da cm.it.

Futuro Lautaro: tentativo rinnovo

L’Inter conosce bene lo scenario intorno a Lautaro, sicuramente una delle prede più ambite sul mercato. Il centravanti nerazzurri ha attirato l’attenzione anche da parte di Guardiola, costringendo il club di Milano in un’ennesima contromossa. Ora si pensa ad un rinnovo di contratto, magari proprio per blindarlo ulteriormente. La clausola è svanita, ora servirà davvero mettersi al sicuro.

