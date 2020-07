Calciomercato Inter, rinnovo a sorpresa per un giocatore

Tantissime operazioni di mercato in Serie A, senza dubbio il campionato più attivo in questo senso. Le big pensano a vari innesti, ed in particolare a blindare i propri gioielli. Anche l’Inter cercherà di risolvere qualche situazione importante, compresa quella relativa a vari rinnovi di contratto.

Ultime Inter: si pensa al rinnovo di Borja Valero

L’Inter si appresta a completare il suo rush finale di campionato, dove l’obiettivo è senza ombra di dubbio quello della Champions League. Conte ha intrapreso un nuovo ciclo in nerazzurro, e nel corso dei suoi mesi a Milano è stato spesso costretto a delle scelte importanti e a sorpresa. Come ad esempio quella delle ultime gare, in cui Borja Valero si è praticamente preso di diritto un posto da titolare, anche ai danni di Eriksen. Una decisione che si è rivelata positiva, visto che il centrocampista spagnolo si è dimostrato ancora una volta professionale a livelli massimi. Ecco che ora si pensa anche al rinnovo, chi lo avrebbe mai detto. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

Borja Valero: Conte lo apprezza e vuole premiarlo

Conte è attento a tutto, a partire dai minimi particolari, fino ad arrivare ai grandi gesti. Quello di Borja Valero è stato un impatto tanto sorprendente quanto positivo, e l’apprezzamento di Conte potrebbe culminare con un prolungamento per l’ex Fiorentina. La sua carriera non è finita, c’è ancora tanto da fare.

