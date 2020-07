Il calciomercato dell’Inter potrebbe continuare a vivere momenti di altissima intensità. Dopo l’acquisto di Achraf Hakimi dal Real Madrid e lo stop delle trattative (almeno per il momento) per Lautaro Martinez con il Barcellona, i nerazzurri sono pronti a piazzare un super colpo in difesa.

Calciomercato Inter, Alaba finanziato dall’addio di Skriniar

Negli ultimi giorni è scoppiato il “caso Skriniar“. Il difensore slovacco non sembra più quello della prima stagione in nerazzurro e l’esclusione nell’ultima gara ha acceso la spia d’allarme per i tifosi nerazzurri che cercano di capire quale sarà il futuro dell’ex Sampdoria. Su di lui, da tempo, c’è il forte interesse del Real Madrid e del Manchester City che potrebbero approfittare delle difficoltà per accelerare le trattative. Soprattutto il club di Pep Guardiola, dopo la sentenza del TAS e il reinserimento nelle coppe europee, sarebbe intenzionato a puntare sul difensore classe ’95. L’addio di Skriniar, però, non spaventa l’Inter che si è interessato da qualche mese a David Alaba, jolly del Bayern Monaco in scadenza di contratto nel 2021 con i bavaresi.

Alaba, Zhang pronto allo sforzo

Il difensore austriaco ha vinto da protagonista altri due titoli nella stagione attuale con il Bayern Monaco, in attesa della Champions League, ma non conosce ancora il suo futuro. La dirigenza bavarese sarebbe intenzionata a rinnovare il suo contratto ma tra richiesta e offerta ci sono tanti milioni di differenza. E’ qui che si inserisce l’Inter di Steven Zhang, pronta ad offrire un lauto stipendio a David Alaba (7-8 milioni di euro netti a stagione come per Lukaku ed Erisksen). L’affare è ancora molto lontano, però a queste cifre non è impossibile.

