La prossima stagione di Serie A vedrà protagonista anche il Benevento di Pippo Inzaghi che, dopo una grande cavalcata in Serie B, sta cercando di piazzare dei colpi di calciomercato molto importanti: uno dei nomi è quello di Andre Schurrle.

Calciomercato Benevento, l’agente di Schurrle allo scoperto

L’esterno d’attacco ha rescisso il suo contratto con il Borussia Dortmund e ora è svincolato. Per il Benevento potrebbe essere un grande colpo di mercato ma l’affare resta comunque complicato. Il classe ’90 ha giocato l’ultima stagione alla Lokomotiv Mosca, senza lasciare grandi tracce e potrebbe ripartire dal Benevento nella prossima stagione. Ingo Haspel, agente di Schurrle, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di seriebnews.com in cui ha spiegato chiaramente a che punto è la trattativa.

“Non ho mai avuto contatti con loro. Il club non ha mai contattato me o il calciatore. Sono soltanto rumors di mercato, ad oggi non c’è alcuna trattativa in piedi”.

Ecco dove andrà

L’agente dell’attaccante tedesco, poi, ha lanciato ulteriori ombre nel futuro di Schurrle con un “Presto vedrete dove andrà“, avendo anche molte offerte proprio dalla Bundesliga e da altri campionati. La certezza è che il Benevento cerca sicuramente nomi importanti e sta sondando anche il terreno per altri esterni, da Gervinho a Iturbe.

