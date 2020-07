Ultime Roma, arriva il licenziamento per Petrachi: i dettagli

Un momento molto delicato della stagione, dove le principali squadre del nostro campionato si stanno concentrando al fattore campo ma anche al mercato. Intanto nelle ultime ore è arrivata una notizia molto importante per quanto riguarda la Roma. Qualcosa in società è cambiato.

Ultime Roma: lettera di licenziamento per Petrachi

Una stagione piena di alti e bassi quella della Roma, che tra difficoltà e dubbi è arrivata a contendersi un posto per l’Europa. Quest’anno è stato inoltre caratterizzato da diversi cambiamenti, a partire dal nuovo tecnico Fonseca, fino ad arrivare alla nuova gestione del ds Petrachi. A proposito di quest’ultimo sono però arrivate delle notizie molto importanti: il club giallorosso avrebbe infatti comunicato la decisione di licenziare Petrachi. La decisione è arrivata tramite una lettera inviata la scorsa settimana, dopo che il 18 giugno la squadra capitolina aveva trasferito le mansioni al CEO Fienga, e sollevato il ds dall’incarico.

Licenziato Petrachi: il motivo

Nella giornata di oggi è arrivata la comunicazione per quanto riguarda Petrachi, e il motivo sarebbe stato spiegato anche da cm.com: “giusta causa”, con un epilogo che probabilmente avrà atto in tribunale. I rapporti tra l’ormai ex ds e il club non erano sereni già da un bel pò, e adesso la situazione rischia di complicarsi e di finire nel peggiore dei modi. Nelle prossime settimane sono previste altre novità.

