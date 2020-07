Serie A, i risultati e i tabellini della 33ª giornata – LIVE

In campo Bologna contro Napoli, Milan–Parma e Sampdoria–Cagliari: sfide dal sapore di alta borghesia, visto che (quasi) tutte queste squadre si trovano all’interno o a ridosso della zona Europa League.

Serie A, i risultati di Milan-Parma, Sampdoria-Cagliari e Bologna-Napoli

La squadra che ha più bisogno di punti per sopravvivere è la Sampdoria: con un vittoria infatti gli uomini di Ranieri raggiungerebbero una salvezza quasi matemcatica, arrivando a quota 38 punti. L’avversario è proprio il Cagliari, che dopo una prima parte di campionato sfavillante, si ritrova ora a vivacchiare nelle zone tranquille della classifica di Serie A. Chi vorrebbe qualcosa in più è il Milan: i rossoneri devono dare continuità agli ultimi risultati proprio per non perdere il treno Europa League. Di fronte c’è Parma, che in teoria, potrebbe aspirare ancora ad un posto in Europa. Chiude la giornata la sfida del Dall’Ara tra felsinei ed azzurri.

Sampdoria-Cagliari 3-0

Il Cagliari prova a fare la partita, a manovrare, ma dopo il doppio vantaggio blucerchiato è tutto più difficile. Sblocca il punteggio Gabbiadini, che spinge di testa in rete un pallone servito da Jankto. Bonazzoli segna il secondo al 44′, facendo praticamente tutto da solo: riceve sulla, trequarti punta due difensori del Cagliari e poi calcia col mancino a incrociare, col pallone che s’infila alla sinistra di Cragno. Al 53′ è ancora una volta il bomber a segnare: questa volta l’attaccante blucerchiato realizza con una spaccata in scivolata.

Il tabellino

Gol: 8′ Gabbiadini, 41′ e 53′ Bonazzoli

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; De Paoli, Yoshida, Colley, Augello; Linetty (70′ Bereszynski), Thorsby, Ekdal, Jankto; Gabbiadini (70′ Quagliarella), Bonazzoli (70′ Bertolacci). All. Ranieri

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz (57′ Faragò), Pisacane, Carboni; Nandez, Rog, Birsa, Ionita (46′ Pereiro), Lyko; Simeone, Ragatzu (46′ Joao Pedro). All. Zenga

Ammoniti: Ionita, Rog

Bologna-Napoli 0-1

Sblocca la gara Kostas Manolas dopo nemmeno 10 minuti: su calcio d’angolo dalla sinistra, il centrale greco vince il duello fisico con Tomiyasu e di testa trova il vantaggio.

Il tabellino

7′ Manolas

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Krejci; Soriano, Medel, Dominguez; Skov Olsen, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Zielinski, Demme, Elmas; Politano, Milik, Lozano. All. Gattuso

Milan-Parma 2-1

Il punteggio cambia verso la fine della prima frazione: Gervinho pesca Grassi in area, a sua volta il centrocampista serve in mezzo Kurtic, girata di destro all’angolino, Donnarumma battuto.

Nel secondo tempo tuttavia il Milan dimostra ancora una volta di essere innanzitutto squadra e realizza una rimonta spettacolare: ci pensa prima Kessie, al 55′, con un missile che sbatte prima sul palo e poi entra in porta. Passano 4 minuti ed arriva la zuccata di Romagnoli: è il primo gol stagione per il centrale rossonero

Il tabellino

Gol: 44′ Kurtic (P), 55′ Kessie (M), 59′ Romagnoli (M)

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Conti (46′ Calabria), Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Biglia; Leao, Bonaventura, Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves (46′ Dermaku), Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius (14′ Karamoh), Gervinho. All. D’Aversa

Ammoniti: Grassi (P), Conti (M)