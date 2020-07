Serie A: le formazioni ufficiali di Roma-Verona, Sassuolo-Juve, Lecce-Fiorentina e Udinese-Lazio

Stanno per scendere in campo le squadre protagoniste della sfide delle 21:45. Gare ad alto tasso di spettacolarità, con le sfide a distanza per Scudetto e per non retrocedere.

Le scelte degli allenatori per la 33a giornata

Lecce-Fiorentina

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu, Farias; Babacar. All. Liverani

FIORENTINA (3-4-3): Terraciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Ghezzal, Pulgar, Duncan, Dalbert; Chiesa, Cutrone, Ribery. All. Iachini

Udinese-Lazio

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. All.Gotti

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All.Inzaghiù

Roma-Verona

ROMA (3-4-2-1) Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; B. Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

VERONA (3-4-2-1) Silvestri; Empereur, Günter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Verre.

Sassuolo-Juventus

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo