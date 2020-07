La Juventus va in campo a Reggio Emilia contro il Sassuolo nella gara della 33esima giornata di Serie A. I bianconeri di Maurizio Sarri hanno intenzione di allungare, momentaneamente sull’Inter che giocherà domani sera a Ferrara contro la SPAL.

Sassuolo-Juventus, le parole di Bentancur

L’obiettivo della Juventus di questa sera lo ha fissato Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguayo che ai microfoni di JuventusTV ha parlato della difficile gara di questa sera.

“Dovremmo fare di tutto per vincere. Abbiamo lavorato in questi due giorni per fare una partita come quella che abbiamo fatto con il Milan nel primo tempo fino al minuto 60, anche il secondo tempo con l’Atalanta. Credo che dobbiamo fare quella partita, la giusta e portare a casa i tre punti che è la cosa più importante”.

Bentancur sul Sassuolo

Il centrocampista juventino ha analizzato anche le difficoltà di affrontare un avversario che gioca tanto bene quanto il Sassuolo.

“E’ una grandissima squadra, sta facendo molto bene, sa giocare a calcio molto bene, lo sappiamo e di sicuro oggi lo faranno di nuovo, ma noi siamo tranquilli che se facciamo la nostra partita possiamo portare a casa i tre punti“.

