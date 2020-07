Sassuolo-Juventus 3-2: Berardi e Caputo la ribaltano! (VIDEO)

Clamoroso al Mapei Stadium: dopo un primo tempo sostanzialmente al comando, i bianconeri subiscono la rimonta del Sassuolo coi gol di Djuricic, Berardi e Caputo.

I gol di Berardi e Caputo in Sassuolo-Juventus

Tutta un’illusione? Torna il fantasma della sfida contro il Milan per Sarri. Dopo i gol di Danilo e Higuain infatti arriva, prima della fine del primo tempo, il gol di Djuricic ad accorciare le distanze. Ma nella seconda frazione cambia tutto: al 51′ Bentancur con un fallo regala una punizione dal limite, defilata sulla destra. Mattonella perfetta per Berardi che scavalca la barriera e lascia Szczesny immobile. Al 54′ Assist di Berardi dalla destra con un cross basso e tesissimo. Sul secondo palo infila in rete l’attaccante di De Zerbi. Partita ribaltata.

