Sassuolo-Juventus 0-2: gol Danilo e Higuain (VIDEO HIGHLIGHTS)

Pronti via ed è subito grande Juve: la Vecchia Signora è in vantaggio per 2-0 contro il Sassuolo grazie alle reti di Danilo e Gonzalo Higuain.

Le reti di Sassuolo-Juventus (VIDEO)

Splendido schema da calcio d’angolo quello che porta la Juve in vantaggio: Danilo raccoglie palla all’esterno dell’area di rigore e batte Consigli dalla distanza, splendida rete del terzino. Riscossa per Higuain, che ritrova la via del gol al Mapei Stadium: stupendo lancio di Pjanic da dietro centrocampo per lo scatto del Pipita alle spalle della linea difensiva del Sassuolo. L’argentino aggancia, penetra in area sul centro destra e batte il portiere in uscita.