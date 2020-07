L’allenatore dei blucerchiati, Claudio Ranieri, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky‘ dopo la netta vittoria per 3-0 contro il Cagliari di Walter Zenga.

Le parole di Ranieri dopo Sampdoria-Cagliari

Terminata la partita tra Sampdoria e Cagliari che ha visto vincere gli uomini di Ranieri contro i rossoblù, il tecnico dei doriani Claudio Ranieri ha parlato davanti alle telecamere di ‘Sky’. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Sarò tranquillo quando avrò portato la nave in porto. Siamo stati per troppo tempo sott’acqua, adesso le cose stanno andando bene e dobbiamo continuare in questo modo. Non possiamo rilassarci. La mia squadra sta crescendo. In parecchi sono stati contagiati dal virus, per cui hanno dovuto rallentare gli allenamenti che stavano facendo. Dobbiamo continuare su questa strada, ho molta fiducia nei miei ragazzi. Tutte le partite che abbiamo fatto le abbiamo finite sempre migliorandoci. Tutto questo ha portato una consapevolezza, oltre il risultato in campo. Sono arrivate vittorie importanti, come quella contro il Lecce. Voglio giocatori che lottano su ogni pallone, a prescindere dalla posizione in classifica. Bisogna continuare così”.

