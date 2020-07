Oroscopo di domani 16 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 16 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Non è un periodo felicissimo per te, e questo ti sta portando ad essere spesso nervoso anche con chi ti è accanto. Cerca di risolvere ogni tipo di disguido, sia con gli altri che personali, in modo da vivere il tutto in maniera più serena. E’ l’occasione giusta per tornare indietro sugli errori del passato.

Toro. Il mese di giugno non è stato particolarmente positivo, mentre invece luglio si sta rivelando molto interessante. Sul lavoro le cose vanno piuttosto bene, così come in amore, dove finalmente stai riuscendo ed esprimere al meglio i tuoi sentimenti.

Gemelli. Ti stai guadagnando la fiducia da parte della persona che ami, e questo ti sta portando ad essere molto più sicuro di te stesso. Cerca di essere te stesso e di continuare a corteggiare, ti porterà delle belle soddisfazioni.

Cancro. Sei un tipo che non si arrende mai, anche nelle difficoltà più grosse. Sul lavoro non ti sei sentito troppo appagato, ma adesso finalmente ti stai prendendo delle belle rivincite.

Leone. Hai avuto qualche delusione ultimamente, ma ora sei più forte e maturo. Riesci ad affrontare al meglio ogni situazione.

Vergine. Sei una persona che sa cosa vuole nella vita, insegui i tuoi sogni e non mollare mai.

Oroscopo Paolo Fox 16 luglio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Un momento piuttosto fortunato per te, stai riuscendo ad ottenere bei traguardi soprattutto sul lavoro. I tuoi progetti vanno avanti, fai attenzione a non strafare troppo però.

Scorpione. Grandi novità sul lavoro: stai per ricevere una promozione, o forse un cambiamento importante. Sii pronto alle nuove sfide che riceverai, sei una persona molto saggia, saprai cosa fare.

Sagittario. Vi occorrono sicurezze e le potreste trovare soprattutto nella famiglia. Questa situazione di crisi, molto complicata per tutti, vi ha permesso di chiudere alcune situazioni che ormai non funzionavano più. Sarà importante dedicare tempo alla relazione e risolvere alcuni problemini.

Capricorno. Devi stare solamente attento a qualche piccolo livore a qualche piccola ripicca. A volte sbagli parlando troppo reagendo in maniera esagerata. Le esagerazioni non sono contemplate.

Acquario. Sei una persona un po timida, e questo ti porta a non aprirti mai a dovere con chi ti sta vicino. In amore ti senti bloccato, a volte chiuso nella tua pressione mentale. Cerca di superare le incertezze ed esprimi i tuoi sentimenti.

Pesci. Grandi novità in arrivo questo week-end, specie in famiglia. State per prendere una decisione importante, una di quelle che ti cambia quasi completamente la vita.

L’oroscopo delle squadre

Inter-Pesci: Momento molto importante per la stagione nerazzurra, in cui la squadra di Conte dovrà intraprendere nel migliore dei modi il rush finale per la corsa alla Champions. Le incertezze sono tante, ma la vittoria contro il Torino ha finalmente scacciato qualche incubo.