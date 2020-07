Notizie Roma, Fonseca: “Zaniolo? Sta bene ma conta la squadra”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa prima della gara fondamentale per la corsa all’Europa Leaugue contro l’Hellas Verona. Queste le parole del portoghese:

Le parole di Fonseca

“Sarà una partita differente dalle altre, affronteremo una squadra con un sistema di gioco diverso. Loro sono molto forti sulla pressione, non ti fanno giocare e ti costringono a far partire male l’azione. Dovremo essere concreti e concentrati, perché è molto difficile scendere in campo con questo Verona.

Zanolo? Zaniolo ha giocato bene e sta bene, ma andiamo molto piano con lui, Io dico che è la squadra la cosa più importante. I ragazzi hanno vinto e lo hanno fatto bene. Nicolò tornerà gradualmente a essere un calciatore sempre più importante ma ora conta tutta la squara.

Come giocheremo? In difesa andiamo ancora in campo a tre. In porta tornerà Pau Lopez.

Mi sono piaciute le ultime partite con questa difesa, non ho intenzione di cambiare molto in mezzo al campo. È più facile lavorare dopo le vittorie, c’è voglia di continuare su questa strada, soprattutto quando si affronta una partita difficle come contro la formazione allenata da Juric”.