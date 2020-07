L’allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky‘ dopo la vittoria per 3-1 contro il Parma di Roberto D’Aversa.

Le parole di Pioli dopo Milan-Parma

Terminata la partita tra Milan e Parma che ha visto vincere i suoi uomini contro i ducali, il tecnico Stefano Pioli ha parlato davanti alle telecamere di ‘Sky‘. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Partita difficile. Siamo partiti male, i ragazzi hanno avuto una grande reazione e abbiamo portato a casa la vittoria che meritavamo. Abbiamo dato dei segnali importanti anche prima della pausa e ora stiamo ottenendo ottimi risultati. Kessie? Abbiamo avuto qualche difficoltà all’inizio, poi ci siamo capiti. Sta dimostrando di essere un giocatore di altissimo livello. E’ un calciatore di qualità, aiuta tanto i compagni, è generoso ed è molto presente nel nostro gioco. Ibra? Pretende il massimo da se stesso e dagli altri. E’ consapevole che la squadra è in crescita, quando è in campo diventa un leone e si arrabbia tanto, ovviamente è una rabbia positiva che ci fa crescere. La forza mentale della squadra è cresciuta tanto. Sta bene in campo ed è equilibrata. Abbiamo concesso uno spazio di troppo ad una squadra molto brava negli inserimenti, però l’abbiamo ribaltata. Donnarumma? Non saprei cosa dire, nessuno dei miei sta parlando del futuro, nemmeno io. Oggi ha giocato una partita attenta”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Milan-Parma, Kessiè spettacolare: bomba dai 30 metri VIDEO