Milan-Parma, Faggiano infastidito nel prepartita a DAZN

Pochi minuti al fischio d’inizio di Milan–Parma: prende la parola, ma preferirebbe non farlo, il direttore sportivo dei ducali, Daniele Faggiano.

Le parole di Faggiano, anti-mercato, prima di Milan-Parma

Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “I nostri giocatori sono cercati dai grandi club? La prima cosa che mi viene in mente è che fa piacere, come ci dà soddisfazione che Kulusevski vada alla Juventes. A lui va il mio ringraziamento per essere rimasto a Parma fino al termine della stagione. Mercato? Ora mi dà fastidio discuterne, concentriamoci sul campionato, mancano ancora 6 partite prima della fine“.

