L’Inter di Antonio Conte intende proseguire la rincorsa alla Juventus e blindare il secondo posto. Per farlo, però, dovrà battere la SPAL di Gigi Di Biagio che attende di capire quale sarà il suo futuro, che sembra sempre più vicino alla Serie B.

Inter, Conte annuncia le possibili scelte di domani

Ai microfoni di InterTV, il tecnico nerazzurro ha tenuto la consueta conferenza stampa in cui ha analizzato le precedenti gare e analizzato quella di domani sera.

“I nostri numeri che testimoniano le ottime cose che questa squadra sta facendo. Devono essere uno stimolo per proseguire così e fare anche meglio“.

SPAL? “Affrontiamo una squadra che ha una classifica deficitaria, ma non dimentichiamo che avranno grandi stimoli perché affrontano l’Inter, per cui bisognerà fare grande attenzione. Conterà molto il nostro atteggiamento. Le insidie sono quelle di affrontare il match non con la giusta determinazione e attenzione fin dal fischio d’inizio“.

Gare ravvicinate? “Causano le difficoltà di aggiustare ciò che non va in campo. Stiamo facendo un lavoro spettacolare e per questo devo ringraziare il mio staff. C’è bisogno di una grandissima collaborazione e di uno staff di qualità che, per fortuna, è quello che ho io“.

Conte su Lukaku e le assenze

Antonio Conte, infine, si è soffermato sulle assenze che deve patire l’Inter anche nella gara di domani e dei possibili recuperi.

“Moses è a disposizione, Barella ha ricominciato ad allenarsi con la palla e ci auguriamo di riaverlo con la Roma. Sensi sta continuando a fare delle cure, Lukaku sta smaltendo la contrattura e speriamo di averlo quanto prima. Vecino ha sempre questo problema al ginocchio e non posso dare informazioni certe“.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Milan, Donnarumma verso il rinnovo: le parole di Massara

Mercato Napoli, Giuntoli ‘stoppa’ il colpo di mercato: le ultime

Calciomercato Juventus, c’è il rinnovo del campione