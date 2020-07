Calciomercato Torino, l’ultimo canto del gallo Belotti: sarà addio

Calciomercato Torino, Belotti conteso da due big: l’addio sembra ormai certo

Ha allontanato tutte le voci di calciomercato Andrea Belotti ed è rimasto a Torino, soprattutto per il sogno Europa League che ancora non riesce a disputare da protagonista. Sì, perché nonostante l’importante carriera che può mettere davanti a sé nel corso della sua avventura calcistica, non ha praticamente mosso ancora i primi passi nelle competizioni europee, Andrea Belotti. Il “gallo” sogna di giocare Europa League o Champions League, ed è per questo che dirà addio al Torino. Un’altra stagione dove il club granata si è riportata alla parte destra della classifica e adesso Belotti sembra pronto ad una nuova parentesi della sua carriera.

Torino, Belotti al bivio: Inter o Roma nel suo futuro

Come analizzato dai colleghi di Fantacalcio.it, si apriranno nuove chance per Andrea Belotti. Il prossimo calciomercato vedrà il suo nome tra i protagonisti, perché l’addio potrebbe arrivare proprio al margine della stagione. Salvezza e poi addio per il capitano del Torino, pronto ad una nuova esperienza in una big. E in Italia, su di lui, ci sarebbe il forte interesse di Inter e Roma. I due club potrebbero andare a sostituire i suoi perni principali, proprio con il “gallo”. I nerazzurri lo metterebbero in coppia con Lukaku, i giallorosso sostituirebbero Edin Dzeko. Sullo sfondo resta sempre il Napoli, anche se Giuntoli sembra indirizzato a chiudere in via definitiva per Victor Osimhen.