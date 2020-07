Calciomercato Sassuolo, senti Carnevali: “Vorrei Chiellini”

Calciomercato Sassuolo, Carnevali sogna Chiellini: “Farei di tutto per lui”

Ha parlato l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, e lo ha fatto ai microfoni di Tuttosport. L’uomo ha parlato in virtù della sfida che andrà in scena proprio contro la Juventus, parlando dell’affascinante match ma non solo. Diverse le questioni da lui snocciolate e tra queste, c’è ovviamente un occhio buttato sul mercato. Lui è certo: “Non vendo”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Atalanta: il tesoretto per diventare grandi (FOCUS CM24)

Sassuolo, le parole dell’amministratore delegato Giovanni Carnevali

Quelle che seguono, sono le parole di Giovanni Carnevali, proprio in merito alla Juve e al mercato: “Non vivo di scaramanzie, anzi. Dunque non ho problemi a dire che credo venga fuori un risultato positivo da Sassuolo-Juventus. Spero di battere la Juve e far felice il mio amico Marotta”.

Sul mercato in uscita: “Io non vendo i miei pezzi pregiati. Boga, Caputo, Berardi e Locatelli non sono sul mercato. Vogliamo intensificare il nostro progetto, molto ambizioso assieme a Roberto De Zerbi. Berardi può diventare la nostra bandiera, non abbiamo limiti e seguiamo il modello Atalanta”.

L’ad si sbilancia su un sogno di mercato: “Vorrei Giorgio Chiellini. E’ un campione, ci aiuterebbe a crescere, i nostri giovani ne gioverebbero. Per lui sono disposto a mettere nero su bianco un contratto di tre anni, farei qualunque cosa”.