Il calciomercato del Napoli potrebbe presto impreziosirsi con nomi molto importanti e calciatori molto giovani.

Calciomercato Napoli, interesse per Romero

Se per Victor Osimhen la trattativa sembra essere in fase molto avanzata, il club di De Laurentiis è molto attento anche al futuro e starebbe pensando di fare un’offerta molto consistente al Mallorca per Luka Romero. L’attaccante classe 2004 è considerato il nuovo Messi e in patria è soprannonimato ‘Pibe‘ sin dai primi calci al pallone. Ha esordito all’età di 15 anni nella Liga spagnola e ha attirato su di sé l’interesse dei grandi club. Il Napoli ha iniziato a seguirlo da molto vicino. Secondo quanto appreso da calciomercato.it, anche la Juventus ha preso informazioni con Fali Ramadani.

Le richieste per l’acquisto di Romero

De Laurentiis ha contatti continui con Ramadani, visti i calciatori in azzurro che segue il potente agente che, per Romero, ha esplicitamente richiesto il soddisfacimento di tre condizionil pagamento di un sostanzioso indennizzo al Mallorca (Romero non ha ancora un contratto da professionista), la commissione da sostenere allo stesso gruppo capeggiato da Ramadani e la soddisfazione delle esigenze della famiglia del classe 2004. Ovviamente non solo Napoli e Juventus si sono interessate al giovanissimo talento spagnolo, anche Real Madrid e Barcellona oltre al Bayern Monaco e alle grandi d’Inghilterra sono pronte a mettersi in corsa per il fantasista.

