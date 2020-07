Calciomercato Napoli, Osimhen: visite mediche e firma

Calciomercato Napoli, stretta finale per Osimhen: il calciatore nigeriano sarà l’acquisto più costoso dell’intera storia azzurra

Sarà l’acquisto più oneroso dell’intera storia del club partenopeo, c’è stata una stretta finale per Victor Osimhen. Il calciomercato del Napoli si infiamma sull’asse Francia-Italia, con il campioncino del Lille pronto ad approdare in Serie A. Sì, perché Aurelio De Laurentiis ha piazzato un vero e proprio colpo da 90, e per 90 si intendono i milioni. E’ proprio a tali cifre complessive che l’affare si farà, considerando le diverse questioni che ha sbrogliato il Napoli in questo affare pronto ad essere realizzato.

Napoli, visite mediche e firma a Roma per Osimhen: cifre e dettagli dell’operazione

E’ lo scenario che raccontano i colleghi de Il Mattino, nella giornata di ieri è stato ad Olbia il calciatore per parlare con il presidente e accordarsi su tutto, per definire così la trattativa con il Napoli. Il classe ’98 permetterà al suo attuale club di appartenenza di incassare una cifra di 50 o 60 milioni, più il cartellino di Adam Ounas, calciatore che finirà dunque al Lille nella prossima stagione, dopo il prestito al Nizza. Nella giornata di domani potrebbe essere l’Osimhen-day, così come raccontano le colonne del quotidiano. Ebbene sì, il calciatore nigeriano arriverà a Roma secondo i colleghi de Il Mattino, pronto per le visite mediche in Italia e la firma alla FilmAuro. E, non a caso, tutto combacerebbe con l’annuncio di Aurelio De Laurentiis, promesso proprio per la giornata di domani.