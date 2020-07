Calciomercato Napoli: Osimhen cambia tutto, l’annuncio

Il Napoli è ad un passo dalla chiusura totale con Victor Osimhen. Nelle prossime ore ci sarà l’annuncio per il grande colpo, il più costoso dell’era De Laurentiis a Napoli. Dopo vari incontri ormai è stata raggiunta l’intesa con il Lille, che è disposto a vendere il calciatore per rientrare dalle grevi perdite economiche. Il calciatore, invece, ora è convinto ed è pronto a dire sì. Intanto, è arrivato un annuncio su una sua decisione nelle ultime ore.

Napoli: Osimhen cambia tutto, l’annuncio

Dopo aver chiuso le porte in questi giorni ai suoi vecchi procuratori, Osimhen ha deciso di affidarsi a William D’Avila. E’ da queste ore ufficialmente lui il nuovo procuratore del giovane attaccante nigeriano finito nel mirino azzurro. Giuntoli e De Laurentiis stanno definendo in queste ore gli ultimi dettagli con il suo nuovo agente, che ha dato il consenso al Napoli di preparare il contratto che sarà poi firmato.

Napoli, Osimhen ad un passo: entro 48 ore la firma

Secondo le ultime notizie riportate da Sky Sport, il Napoli chiuderà l’operazione con il Lille nelle prossime ore per circa 50 milioni di euro più 10 di bonus. Non sarà inserito Adam Ounas come contropartita tecnica come era stato pensato in precedenza. Inoltre, il 15% della cifra versata dal Napoli nelle casse del Lille, dovrà poi essere girata al club belga Charleroi. Per il classe 1998 è pronto un contratto di 5 anni a grandi cifre, si parla di 5 milioni di euro netti a stagione, rispetto l’attuale contratto di 800 mila euro che percepiva al Lille.