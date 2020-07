Calciomercato Napoli, Giuntoli “stoppa” un colpo

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima del fischio della gara contro il Bologna.

Giuntoli: “Osimhen? Tutto da capo”

Per chi si aspettava un annuncio, le parole del dirigente azzurro suonano come una doccia fredda. Ecco quanto dichiarato dal ds del Napoli a proposito di Osimhen: “Non lavoriamo solo su Osimhen, ma su tanti calciatori. Trattativa complessa difficile, ha cambiato anche agente, si riparte da capo. Annuncio di De Laurentiis? Non lo so, magari si riferisce a dove va in vacanza…”. Ma non di solo Osimhen vive il Napoli, si parla anche di Romero e degli addii di calciatori come Koulibaly, Allan e Callejon: “Romero? Valutiamo molti profili, Napoli è una società importante. Addio Koulibaly? Possono succedere un sacco di cose, sicuramente privilegeremo i giocatori che vogliono stare nel progetto“.

