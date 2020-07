Calciomercato Milan: colpo in attacco dalla Roma, la conferma dell’agente

Il Milan lavora per il futuro. La prossima stagione la squadra sarà affidata nelle mani di Ralf Rangnick che vuole ripartire da un progetto piuttosto giovane. Un reparto che sicuramente si andrà ad aggiustare è quello d’attacco, con Zlatan Ibrahimovic pronto a dire nuovamente addio ai rossoneri. Il club ha valutato diversi profili in queste settimane, ma ore l’ultimo nome potrebbe essere quello giusto e arriverebbe direttamente dalla Serie A.

Milan: Schick per l’attacco, lascerà la Roma

Il Milan segue da tempo molti profili, su tutti Luka Jovic del Real Madrid. Trattativa non facile però con il club spagnolo. Intanto, l’ultima idea è quella di Patrick Schick, attaccante della Roma appena tornato dal prestito dal Lipsia. Il club tedesco non ha esercitato il riscatto di circa 30 milioni di euro per il giovane attaccante della Nazionale ceca. Sul classe 1996 ora ci sono i rossoneri che potrebbero chiudere con una trattativa lampo.

Milan: colpo in attacco dalla Roma, è Schick! La conferma dell’agente

Patrick Schick sarebbe un profilo perfetto e gradito da Ralf Rangnick che già ai tempi del Lipsia ha provato a portarlo in Germania. La conferma è arrivata dal suo stesso agente del calciatore. Pavel Paska ha infatti dichiarato nelle ultime ore che il prossimo allenatore del Milan conosce bene e stima molto il suo assistito. Notevoli avvicinamenti registrati nelle ultime ore tra Milan e Roma per una possibile chiusura della trattativa.