Calciomercato Milan: uno firma, l’altro no! L’annuncio di Massara

Pochi minuti al fischio d’inizio di Milan–Parma, ai microfoni di DAZN c’è tempo anche per parlare di calciomercato. Lo fa Frederic Massara, soffermandosi non solo sui due campioni rossoneri, ma anche sui possibili acquisti…

Massara a Sky prima del fischio d’inizio di Milan-Parma

Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Ibra? Staremo a vedere, valuteremo assieme a lui, dipenderà anche da come si sentirà, ha aiutato tanto il gruppo a crescere, con forza, qualità, la squadra è migliorata da quando è arrivato. Godiamocelo fino a fine stagione per il momento, festeggiamo le sue cento partite col Milan. Donnarumma? Proveremo a tenerlo, è un perno della nostra squadra, vogliamo costruire un grande futuro insieme a lui, parleremo con il suo agente, mi auguro presto, magari a giorni. Siamo fiduciosi sul fatto che Gigio voglia restare, ci sono buone speranze per pensarlo. Szoboszlai? Presto per pensare che il suo colpo si finanzi coi soldi di Suso, intanto è stato riscattato dal Siviglia da poco visto che si sono qualificati alla prossima Champions League, non era scontato. Sicuramente queste risorse verranno reinvestite nella squadra, vedremo come farlo al meglio. Adesso non dobbiamo disperdere energie, pensiamo al Parma, è un ostacolo molto difficile da superare“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan-Parma, le formazioni ufficiali