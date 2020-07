Calciomercato Milan, Maldini ha preso una decisione per il futuro

Il Milan si prepara già alla prossima stagione, e pensa soprattutto a quella che sarà una vera e propria rivoluzione. Tutto questo partirà dalla panchina, dove Pioli, nonostante l’ottimo operato, probabilmente lascerà i rossoneri. Al suo posto Rangnick, il quale porterà a tanti cambiamenti, anche in società.

Ultime Milan: Maldini dirà addio quando arriverà Rangnick

Tante novità sono previste per la prossima stagione, dove il Milan senza ombra di dubbio inizierà un nuovo ciclo, quello targato Ralf Rangnick. Il tecnico tedesco prenderà pieni poteri ai rossoneri, ed è per questo che diversi membri in società potrebbero dire addio. E’ il caso di Paolo Maldini, il quale ha da poco ricevuto un’offerta da parte di Gazidis, ovvero quella di diventare ambasciatore del club. Una proposta che però, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, sarà rifiutata dall’ex giocatore. Maldini dirà infatti addio appena arriverà Rangnick, e questo ormai è sempre più sicuro.

Addio Maldini: riaffiora il vecchio malumore

Rangnick è sempre più vicino al Milan, e questa idea non è mai stata ben accolta da Maldini, il quale non è mai apparso tanto d’accordo con la cosa. Ora il malumore sta riaffiorando, e l’addio a fine campionato è cosa che sembra ormai scontata. Un’altra leggenda rossonera si prepara a lasciare il Diavolo, e dopo Boban è pronta un’altra mazzata per i tifosi.

