Calciomercato Milan, arriva l’ufficialità sul difensore

Il calciomercato del Milan continua ad andare avanti spedito, e in vista della prossima stagione sono previste diverse operazioni. I rossoneri vorrebbero compiere una vera e propria rivoluzione, e non solo in panchina, ma anche in diversi reparti.

Ultime Milan: riscattato ufficialmente Kjaer

Grandi movimenti in Serie A, dove le principali squadre del nostro campionato sono intente nel chiudere vari affari sia in entrata che in uscita. Concentrandoci sul Milan abbiamo parlato di Suso, e di come sia stato riscattato dal Siviglia; ora però il Diavolo ha anche ufficializzato un acquisto, e stiamo parlando di Simon Kjaer, difensore danese che ha avuto un ottimo impatto nelle gerarchie rossonere. Il centrale è uno degli imprescindibili al centro della difesa, e nell’ultima ora è arrivata l’ufficialità: esercitata l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del giocatore, il quale arriva proprio dal Siviglia. Il danese ha firmato un contratto fino al 2022.

Milan: va blindata la difesa

Il riscatto di Kjaer è arrivato, e adesso il Milan potrà concentrarsi anche su altre questioni legate al reparto difensivo. I nomi da blindare sono ovviamente Romagnoli e Donnarumma, i quali sono richiesti da varie squadre. Mentre il capitano del Diavolo dovrebbe tranquillamente restare, per il portiere invece ci sono vari dubbi. Il rinnovo ancora non è arrivato, si studia la giusta strategia.

