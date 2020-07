Calciomercato Lazio, Tare beffa Marotta: affare in chiusura

Calciomercato Lazio, ecco Kumbulla: Tare pronto a chiudere e soffiare il difensore all’Inter

E’ l’oggetto del desiderio per il prossimo calciomercato della Lazio, il giovane difensore dell’Hellas Verona, Marash Kumbulla. Era finito nel mirino del Napoli, club poi beffato dall’Inter, che era in netto vantaggio per lui. Il club partenopeo si è aggiudicato Amir Rrahmani, che sarà partenopeo non appena la stagione concluderà. Il classe 2000 rappresenta un vero e proprio perno importante per il calciomercato che verrà, e sarà sicuramente tra i protagonisti dello scenario che si vivrà in Serie A. Ora però Beppe Marotta rischia di restare completamente a mani vuote perché Kumbulla, appunto, sarà della Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Torino, l’ultimo canto del gallo Belotti: sarà addio

Lazio, accelerata Kumbulla: Beppe Marotta si vede soffiare dai rivali un importante perno per la difesa

E’ lo scenario che raccontano i colleghi del Corriere dello Sport, la Lazio accelera per la chiusura dell’affare Marash Kumbulla, con l’Hellas Verona. Passi in avanti importanti di Igli Tare, pronto a regalare a Simone Inzaghi un perno importantissimo per la sua difesa a tre. Sì, perché Kumbulla è il giovane pronto ad esplodere in vista della prossima Champions League, in cui la Lazio sarà protagonista ai gironi. Si lavora con il presidente Setti, che vorrebbe un conguaglio migliore sull’affare, ma Igli Tare è pronto ad accontentare le sue richieste. Lombardi e Anderson, come contropartite, potrebbero appunto finire all’Hellas.