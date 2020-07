Calciomercato Lazio, fissato il prezzo per Ciro Immobile

La Lazio si prepara a quello che sarà il rush finale di stagione, con un obiettivo concreto che è quello della Champions League. Occhio però a quello che può succedere sul mercato, dove le pretendenti continuano a farsi avanti per diversi gioielli.

Mercato Lazio: Lotito blinda Immobile, il prezzo

Una stagione davvero straordinaria quella di Immobile, attuale capocannoniere del campionato, e decisamente l’attaccante italiano più in forma su tutti. Il bomber biancoceleste ha trascinato i suoi in diversi successi, e ovviamente ha attirato l’attenzione da parte di molte pretendenti, le quali non hanno esitato a farsi avanti. Lotito tiene molto ai suoi gioielli, e così come capitò per Milinkovic, anche stavolta non ha esitato nel fissare un prezzo altissimo per il suo pupillo: ben 50 milioni di euro, non di meno. Un prezzo comunque piuttosto alto, e che pare abbia spaventato vari club interessati. Questa la notizia riportata da cm.it.

Futuro Immobile: niente Napoli

Nelle scorse settimane si era accostato spesso Immobile al Napoli: gli azzurri erano a caccia di una punta, e pare abbiano pensato seriamente al ragazzo partenopeo. Con il colpo Osimhen prima, e le richieste di Lotito poi, la pista si è raffreddata completamente. Immobile resterà alla Lazio, e lo farà ancora una volta da bomber e soprattutto da bandiera del club.

