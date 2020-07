Calciomercato Juventus, blindato il campione: c’è il rinnovo

La Juventus è a lavoro già per la prossima stagione. Mentre la squadra di Maurizio Sarri è ad un passo dalla vittoria dello scudetto e poi si concentrerà sulla Champions League ad agosto, la società lavora in ottica mercato. Non si farà trovare impreparata la Juve che come sempre guarda avanti con largo anticipo. Dopo aver chiuso Arthur, presto ci saranno altre operazioni. Intanto si lavora sul rinnovo dei talenti che già son in casa bianconera.

Juventus, Dybala sempre più protagonista

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, è sempre più protagonista dell’attuale stagione. Il numero 10 della Juve la scorsa estate è stato ad un passo dalla cessione dopo un anno deludente, poi saltata per volontà del calciatore. Quest’anno però Dybala è tornato protagonista e oggi raggiungerà anche Michel Platini a quota 224 presenze con la maglia della Juventus. Un traguardo importante per il calciatore che non si ferma e guarda ancora oltre. La società gli ha offerto il rinnovo di contratto.

Juventus, rinnovo per Dybala: c’è l’accordo

L’attuale contratto del calciatore argentino è in scadenza nel 2022, per questo la società ha deciso di voler intervenire e premiare anche il giocatore con un ritocco dell’ingaggio. Paratici ha l’accordo con il giocatore e l’agente, mancano solo alcuni dettagli prima dell’annuncio ufficiale. Sarà uno dei calciatori più pagati con un contratto esteso fino al 2025.