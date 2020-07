Calciomercato Juventus: Paratici al bivio per il bomber

Calciomercato Juventus, colpo per l’attacco: Paratici sceglierà tra due profili il post Higuain

Sarà addio dalla Juventus, il calciomercato si infiamma su questo scenario. Gonzalo Higuain saluterà i colori bianconeri, con il club a caccia del sostituto. Il CFO della Juventus, Fabio Paratici, è pronto a piazzare un importante colpo per il reparto offensivo, un vero e proprio bomber da affiancare a Cristiano Ronaldo e Dybala. E’ finita l’avventura del Pipita a Torino, con il giocatore che potrebbe salutare in via definitiva la Serie A, alla ricerca di una nuova esperienza.

Juventus, Milik o Dzeko: uno dei due andrà a sostituire Gonzalo Higuain

Stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttosport, ci sarà l’addio di Gonzalo Higuain, ma Fabio Paratici si troverebbe di fronte ad un bivio. Al momento l’idea sembra essere sempre indirizzata verso Arkadiusz Milik, calciatore polacco in arrivo dal Napoli e che ha già lavorato a disposizione di Maurizio Sarri. Sarebbe proprio il tecnico di Figline ad aver indicato il suo nome per sostituirlo. Successe già quando arrivò a Napoli, perché sostituiva Gonzalo Higuain, finito proprio alla sua attuale Juventus. Ma ecco, l’interesse della Juve è vivo anche su Edin Dzeko. Il bosniaco potrebbe arrivare a cifre molto inferiori, considerando che il club azzurro di Aurelio De Laurentiis continua a sparare alto il prezzo ai rivali.