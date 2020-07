Il calciomercato della Juventus sta prendendo sempre più forma: gli obiettivi sono fissati e ben presto potrebbero esserci scintille nella “nuova” rosa di Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, piace Mancini: scambio con la Roma

Dopo aver concluso l’affare Arthur con il Barcellona, i bianconeri pensano a rinforzarsi anche in altri reparti. E’ il motivo per cui si guarda con interesse in casa Roma per conoscere il futuro di Gianluca Mancini. Il difensore italiano piace tanto alla dirigenza bianconera che potrebbe pensare di tornare a costruire la difesa con nomi italiani per il post Chiellini-Bonucci. Secondo quanto riportato da AsRomaLive, Paratici starebbe pensando di inserire nella trattativa uno tra Gonzalo Higuain e Cristian Romero che non rientrano del tutto nei progetti della Juve che verrà. D’altro canto, però, la Roma non sarebbe eccessivamente entusiasmata dall’inserimento di uno dei due calciatori e vorrebbe solo cash per cedere il difensore classe ’96.

Juve anche su Dzeko e Zaniolo

Secondo lo stesso portale, però, la Juventus starebbe pensando anche a Edin Dzeko per la prossima stagione. Ha bisogno di un attaccante che accompagni Cristiano Ronaldo e che dia garanzie per l’intera stagione. Ma c’è il forte interesse per Nicolò Zaniolo, per cui i bianconeri hanno messo sul piatto Federico Bernardeschi, offerto anche al Napoli per arrivare ad Arkadiusz Milik.

