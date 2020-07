Calciomercato Juventus, nuova idea dal Real Madrid per il centrocampo

La Juventus pensa a come rinforzarsi in vista della prossima stagione, e ragiona soprattutto in ottica centrocampisti. Dopo il colpo Arthur, i bianconeri vorrebbero prendere un altro giocatore importante in quel reparto, magari puntando a qualche big.

Mercato Juventus: idea Kroos per il centrocampo

Non solo Jorginho sul taccuino obiettivi, ma anche Toni Kroos. Il centrocampista del Real Madrid potrebbe davvero essere un’idea concreta per la Vecchia Signora, intenzionata a rivoluzionare il reparto. Dopo l’addio di Pjanic infatti, la squadra bianconera avrà bisogno di un regista, e quale miglior profilo del tedesco, sicuramente uno dei migliori in Europa in quel ruolo. Il giocatore può davvero arrivare? Si, anche perchè il suo addio ai Blancos non è affatto da escludere: Zidane e dirigenza starebbero spingendo per Van de Beek, e di fatto libererebbero Kroos senza troppi problemi. La Juventus ci spera, ma attenzione a quello che può succedere. Questa la notizia riportata da Rai Sport.

Colpo Kroos: Sarri non convinto

Kroos può davvero diventare un obiettivo concreto per la Juventus, la quale però continua a sondare con maggior interesse il terreno per Jorginho. L’italiano è il preferito di Sarri, il quale sarebbe poco convinto invece per il tedesco. Ad oggi è chiara l’intenzione del tecnico, così come quello della dirigenza bianconera.

