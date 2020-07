Il calciomercato della Juventus sta entrando sempre più nel vivo: dpo l’acquisto di Arthur e i nomi che si susseguono per il centrocampo, i bianconeri puntano a migliorare anche il reparto difensivo.

Calciomercato Juventus, l’Ajax fissa il prezzo per Dest

Dopo l’affare De Ligt con l’Ajax, i bianconeri sono tornati alla carica con il club olandese. Da tempo si segue Sergino Dest, terzino classe 2000 che ha stregato la dirigenza della Juventus. E’ un terzino moderno, sa difendere molto bene ma ha anche ottime qualità offensive e per questo la dirigenza della Continassa ha deciso di puntare su di lui per il futuro, vista anche la giovanissima età. L’Ajax conosce benissimo le qualità del terzino nato negli Stati Uniti ma cresciuto in Olanda e non intende privarsene facilmente. Per questo chiede almeno 25 milioni per privarsene, stando a quanto riferisce calciomercato.com.

Juve-Dest, contatti in corso

La Juventus ha già avviato i primi contatti sia con l’Ajax che con l’entourage del calciatore, che è uguale a quello di Wojcech Szczesny. In Olanda l’intenzione sarebbe quella di tenere Dest ancora una stagione, ma alla giusta offerta può partire subito e per la giusta squadra anche il giocatore sembra disposto a tentare subito il grande salto.

